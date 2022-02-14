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Kilis'te marketlere KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kilis'te marketlere KDV denetimi

Kilis'te Ticaret İl Müdürlüğü tarafından zincir marketlerde Katmer Değer Vergisi (KDV) oranlarında yüzde 7'lik düşüşün etiketlere yansıyıp yansımadığı denetleniyor.

Kilis'te Ticaret İl Müdürlüğü tarafından zincir marketlerde Katmer Değer Vergisi (KDV) oranlarında yüzde 7'lik düşüşün etiketlere yansıyıp yansımadığı denetleniyor.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafında KDV oranının gıda malzemelerinde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi üzerine alınan KDV düşününün etikete yansıyıp yansımadığını denetlemek için harekete geçti.

Kilis Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde zincir sürdürüyor. Hem fiyat denetimi, hem de düşen KDV oranlarının düşürülüp düşürülmediği inceleniyor.

Kilis'te bulunan zincir marketler ile yerel marketlerde fiyat, etiket denetimi yaptı. - KİLİS

Kilis'te marketlere KDV denetimi

Kilis'te marketlere KDV denetimi

Kilis'te marketlere KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Ticaret, Kilis, Ekonomi, Haberler

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