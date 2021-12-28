Kilis'te marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Haberler
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Kilis'te marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Kilis'te marketlerde fiyat denetimi yapıldı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis Belediyesi tarafından marketlerde denetim yapıldı.

Kilis Belediyesi tarafından marketlerde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince kent genelindeki marketlerde denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Ürün tedarikinde sıkıntı, fahiş fiyat ve karaborsacılığın olmadığı aktarılan açıklamada, fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin süreceği ve gerekli yasal işlemlerin yapılacağı vurgulandı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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