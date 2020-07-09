Kilis'te makilik alanda yangın Polateli ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar makilik alan zarar gördü.

Polateli ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar makilik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Başmağara köyü Koyubozuk kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, yüksek ve kayalık kesimlerde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının 3 hektarlık makilik alana zarar verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA