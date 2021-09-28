Kilis'te kuyuya düşen kediyi itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı - Haberler
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Kilis'te kuyuya düşen kediyi itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te kuyuya düşen kediyi itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Kilis'te su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

KİLİS (AA) - Kilis'te su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ve İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenibeşevler Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde bulunan su kuyusunda kedi sesini duyan site sakinleri, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, halat yardımıyla yavru kediyi yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sonucunda bulunduğu yerden çıkardı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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