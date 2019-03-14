Kilis'te Kuyuya Düşen At Kurtarıldı
Kilis'te, 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kilis'te, 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi'nde bahçecilik yapan ve su kuyusundan ses geldiğini fark eden Tahir Karabalık, atının kuyuya düştüğünü gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, atın 10 metre derinlikte olduğunu tespit etti.
Atın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, kurulan vinç yardımıyla kuyuya indi.
Ekipler, sakinleştirdikleri atı yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yukarı çekti.
Kurtarılan at, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA