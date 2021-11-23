Kilis'te kuyumcuya sahte bilezik satan şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te kuyumcuya sahte bilezik satan şüpheli yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te kuyumcuya sahte bilezik satan şüpheli yakalandı

Kilis'te bir kuyumcuya sahte bilezik satan şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te bir kuyumcuya sahte bilezik satan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım'da Kuyumcular Çarşısında bir kuyumcuya sahte altın bilezik satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştiren şüphelinin İstanbul'da ikamet eden M.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.K. 18 Kasımda polis ekiplerince Kuyumcular Çarşısı içerisinde bir sahte altın bilezik ile birlikte yakalandı.

Ekipler, şüphelinin Kilis'e geldiği araçta yaptığı aramada, aracın sağ ön konsol kenarında zula edilmiş 11 sahte altın bilezik buldu. Ele geçirilen 12 sahte bilezik muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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