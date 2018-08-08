Kilis'te Kurutmalık Patlıcanlar Oyulmaya Başlandı
Kilis’te, yeni mahsul patlıcan hasadıyla birlikte kurutmalık patlıcanlar oyulmaya başlandı.
Kilis'te, yeni mahsul patlıcan hasadıyla birlikte kurutmalık patlıcanlar oyulmaya başlandı.
Patlıcan hasadından sonra pazarlarda yerini almaya başlarken, bir miktarı ise kış sezonunda kullanılmak üzere hazırlanıyor. Kilosu 1-15 TL arasında değişen fiyatlarla satılan kurutmalık patlıcanları alan Kilisli ev hanımları tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Kış döneminde ise çıkartılan kurutmalıklar, içleri doldurularak, sofralarda yerini alıyor. - KİLİS