Kilis'te Kurutmalık Patlıcanlar Oyulmaya Başlandı

Kilis'te, yeni mahsul patlıcan hasadıyla birlikte kurutmalık patlıcanlar oyulmaya başlandı.

Patlıcan hasadından sonra pazarlarda yerini almaya başlarken, bir miktarı ise kış sezonunda kullanılmak üzere hazırlanıyor. Kilosu 1-15 TL arasında değişen fiyatlarla satılan kurutmalık patlıcanları alan Kilisli ev hanımları tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Kış döneminde ise çıkartılan kurutmalıklar, içleri doldurularak, sofralarda yerini alıyor. - KİLİS