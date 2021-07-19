KİLİS'TE KURBAN TAŞINMALARINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
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KİLİS'TE KURBAN TAŞINMALARINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

KİLİS'TE KURBAN TAŞINMALARINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, vatandaşların bayramda kesmek için aldıkları koyunlarını evlerine motosiklet ve kucaklarında taşımaları ilginç görüntüler oluşturdu.

KİLİS'te, vatandaşların bayramda kesmek için aldıkları koyunlarını evlerine motosiklet ve kucaklarında taşımaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kilis'te, hayvan pazarında haraketlilik yaşanıyor. Kurbanlarını alanların büyük bölümü motosikletler ile koyunlarını taşıdığı görülürken, bir kişi ise koyunu kucağında ve omzunda taşıyarak evine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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