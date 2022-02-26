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Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmezi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmezi

Kilis'te yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor.

KİLİS (İHA) - Kilis'te yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor. Miraç kandili öncesinde yoğun şekilde kurabiye üretimi devam ediyor.

Kilis'te tatlıcılar tarafından üretilen Kilis yöresine özgü kurabiye, yağ, şeker, un ve irmik ile yapılıyor. En çok kandil gecelerinde evlerde tüketilen ve hayrat olarak dağıtılan kurabiyenin kilosu 40TL'den satılıyor.

Kurabiye üreticisi Atilla Bekan, Kilis kurabiyesinin yağ, şeker, un ve irmikle yapıldığını ifade ederek, "Kilis'te genellikle kandil günlerinde evlerde tüketilen, hayır sahipleri yakınları için kurabiyeleri alarak dağıtır. Nasıl ki dışarıda kandil simitleri dağıtılır. Kilis'te de kurabiye dağıtılır. Kurabiyenin kilosu 40 TL'den satıyoruz. Tabii ki kurabiye üretmek meşakkatli bir iştir" dedi. - KİLİS

Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmezi

Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmezi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

kandil, Kilis, Ekonomi, Haberler

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