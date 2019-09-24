Kilis'te kubar esrar operasyonu

Kilis'te kubar esrar operasyonu

Kilis'te, polis düzenlendiği operasyonda 6 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ile geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

24.09.2019 11:29
Kilis'te kubar esrar operasyonu

Kilis'te, polis düzenlendiği operasyonda 6 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ile geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şıh Mansur mevkinde Suriye sınırına yakın bir yerde arazideki barakaya operasyon düzenlendi. Barakada yapılan aramada, 6 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak, Ş.K. ile A.K., gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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