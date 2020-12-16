- Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor
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- Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor

16.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:18

- Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesinin Protokol imza töreni yapıldı.

- Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor

KİLİS - Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesinin Protokol imza töreni yapıldı. Protokole göre, çiftçiler, 100 baş koyun için 100 bin TL 7 yıl faizsiz kredi kullanabilecekler.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, koyun üreticileri ile Ziraat Bankası yetkilileri katıldı.

Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesinin heyecanlandırıcı bir proje olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlandırıcı bir proje gerçekten, daha öncede söyledim, ben bir çiftçi çocuğuyum, memlekette 25 dönüm başçem var, yaz aylarında uğraşıyorum. Çiftçi için gerçekten olağan üstü bir olanak, 7 yıla kadar sıfır faizli, hayvanları kendin seçiyorsun, kendin alıyorsun, bu müthiş bir fırsat, bu fırsattan çim çiftçilerimizin yararlanmasını isterim. İl Özel İdaresi olarak bir takım masrafları da biz karşılayacağız. Ziraat bankasının faizlerden vazgeçmesi, bunu Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yapmış olmaları, ülkemiz ve Kilis için bir fırsattır. Kilis olarak bu fırsatı iyi değerlendirmek isteriz" dedi.

Daha sonra Vali Soytürk ile Banka yetkilileri arasında protokol imzalandı. Protokole göre, çiftçiler, 100 baş koyun için 100 bin TL 7 yıl faizsiz kredi kullanabilecekler.

- Kilis'te 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi hayata geçiyor
- Kilis'te 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi hayata geçiyor
- Kilis'te 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi hayata geçiyor
- Kilis'te 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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