Kilis'te Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçti
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Kilis'te Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçti

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti.

Kilis'te Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçti
02.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:16

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti.

Vali Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının kentte 2- 3 hafta önce ulaştığı zirve noktasından sonra oldukça düşüş gösterdiğini belirtti.

Bunda il genelinde vatandaşların maske kulanımı noktasında yüzde 90-95'e varan hassasiyetlerinin ve sosyal mesafe kuralına duyarlılıklarının etkili olduğunu ifade eden Soytürk, "Dileğim, binbir nasihat olsun ama bir musibet olmasın. Kilis'te vatandaşlar pandemi önlemlerine, kurallarına çok şükür genel olarak uyuyor. Salgın 2-3 hafta evvel zirve yaptığı yerden üçte birine düştü." diye konuştu.

Kaynak: AA

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