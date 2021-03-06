Kilis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bağ ve bahçe evlerinde kalabalık şekilde toplanılması yasaklandı

Kilis Valiliği, meskun mahalden uzak bağ ile bahçe evlerinde hafta içi ve sonlarında kalabalık bir şekilde toplanılmasının yasaklandığını bildirdi.

Kilis Valiliği, meskun mahalden uzak bağ ile bahçe evlerinde hafta içi ve sonlarında kalabalık bir şekilde toplanılmasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, yüksek risk grubunda yer alan Kilis'te Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Yapılan saha denetimlerinde hafta içi ve sonlarında kişilerin meskun mahalden uzak bahçe, bağ evleri gibi alanlarda kalabalıklar halinde toplanarak sosyal, fiziki mesafe kurallarını ihlal ettiği, salgınla mücadele kapsamında alınmış olan tedbirlere muhalefet ettiği, bu ihlallerin Kovid-19 vakalarının yayılım hızını arttırdığı tespit edilmiştir. Anılan durum sebebiyle hafta içi ve sonlarında kişilerin meskun mahalden uzak bahçe, bağ evleri gibi alanlarda kalabalıklar halinde toplanmasının yasaklanmasına, görev ve sorumluluk sahasına göre ilgili kolluk birimlerince etkin denetim yapılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz