Kilis'te Kovid-19 tedavisi biten 68 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
07.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:40
Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Koronavirüs teşhisi konulan 68 yaşındaki Mehmet Kopan, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavisi olumlu sonuçlanan Kopan, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.
Kopan'ın, kentteki koronavirüs teşhisi konulan ilk hasta olduğu bildirildi.
Kaynak: AA