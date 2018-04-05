Kilis'te Kosgeb Kredisi Geri Ödemeleri 1 Yıl Ertelendi

Suriye'deki terör örgütleri tarafından atılan roketlerin hedefi olan ve harekatlar sırasında kritik noktada yer alan Kilis'te, işletme sahiplerine KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredilerin geri ödemeleri 1 yıl ertelendi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis esnafına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kullandırılan faizsiz kredilerin geri ödemesinin bir yıl ertelendiğini söyledi. KOSGEB tarafından kullandırılan faizsiz kredinin mücbir sebebin devam etmesi dolayısıyla ödemelerinin bir yıl ertelenmesi için Başbakan Binali Yıldırım ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Kara, "Alınan karar gereği bankalarla tek tek protokol yapılmasından dolayı yaklaşık 1 haftalık bir gecikme olmuştur. Bu gecikmeden dolayı vatandaşımızın herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Günü gelen taksitlerin de bu kapsama alınacağına ilişkin gerekli KOSGEB ile bankalar arasındaki protokol bu hafta sonuna kadar tamamlanacak olup esnafımız bu konuda günü gelen taksitlerini de aynı şekilde yatırmayıp erteleme sonunda yatırabilirler. Gerekli açıklama bankalara ve KOSGEB İl Müdürlüğümüze bu hafta gönderilecektir. Bu konuda her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Kalkınma Bakanımı Lütfi Elvan'a esnafımız adına teşekkür eder şükranlarımı sunarım" dedi.

Kilis, terör örgütlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları öncesinde ve esnasında terör örgütlerinin Suriye'den attığı roketlere hedef olmuş, atılan roketler nedeniyle toplam 27 kişi ölmüş, 129 kişi yaralanmış, bir çok ev ve iş yeri büyük zarar görmüştü. - KİLİS