Kilis'te koronavirüs vakaları engellenemiyor Kilis'te koronavirüs vakaları engellenemiyor Kilis'te korona virüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 249 kişi tedavi görüyor.

Kilis'te koronavirüs vakaları engellenemiyor

KİLİS - Kilis'te korona virüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 249 kişi tedavi görüyor. Korona vakalarının artış gösterdiği kentte, kurallara uymayanların sayısında artış gözleniyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında artış gözleniyor. 23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihinde 800'e 27 Temmuz itibariyle 894'a yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 249 korona hastası bulunuyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.

Kaynak: İHA