Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

24.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:00

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi Kilis'te, korona virüsten ölenlerin sayısı 66'ya yükselmesinden sonra kent genelinde denetim ve uygulamalar sıklaşırken, vaka sayısı 3 bin 735'e yükseldi.

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

KİLİS - Kilis'te, korona virüsten ölenlerin sayısı 66'ya yükselmesinden sonra kent genelinde denetim ve uygulamalar sıklaşırken, vaka sayısı 3 bin 735'e yükseldi.

Suriye sınırında sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis valiliği tarafından kent genelinde denetimler sıklaştırdı.

Korona virüsten olanların sayısı 66'ya yükseldiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarını uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Türkiye'de korona vakaları görüldüğünden buyana yapılan testlerde 3 bin735 vaka sayısına ulaşılırken, 17 kişi yoğun bakımda, 4 kişi ise entübe olduğu ölenlerin sayısı 66'ya yükseldiği bildirildi.

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi - HaberSon Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor - HaberlerBelçika hükümeti koronavirüsle mücadele için orduyu göreve çağırdı - HaberTermal çamur ağrı kesici krem oldu - HaberTürk Kızılay Başkanı Kınık: "Önümüzdeki 3 ay kritik" - HaberKan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı - HaberEdirne'de kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye - HaberSon dakika sağlık: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz" - HaberÇin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkmayın - HaberBilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede koronavirüsün bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor - HaberSon dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, grip aşısının kimlere yapılacağını açıkladı - HaberSon dakika haberi | Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur" - HaberSon dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Korona virüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" - HaberSon dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor" - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Halil Sezai Binnur Kaya Hakan Taşıyan
Spor Falcao Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Adana Bursa Denizli Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 15:00:36. #1.14#
title