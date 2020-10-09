Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
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Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

09.10.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:28

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi Kilis'te, korona virüsten ölenlerin sayısı 63'e yükselmesinden sonra kent genelinde denetim ve uygulamalar sıklaştı.

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

KİLİS - Kilis'te, korona virüsten ölenlerin sayısı 63'e yükselmesinden sonra kent genelinde denetim ve uygulamalar sıklaştı.

Suriye sınırında sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis valiliği tarafından kent genelinde denetimler ve uygulamalar sıklaştı. Korona virüsten olanların sayısı 63'ü yükseldiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarını uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Türkiye'de korona vakaları görüldüğünden buyana yapılan testlerde 3 bin 250 vaka sayısına ulaşılırken, ölenlerin sayısı 63'e yükseldiği bildirildi.

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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