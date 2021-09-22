Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız - Haberler
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Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Sağlık

- Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, Hastaneye korona virüs nedeniyle yatışların yüzde 90'ı aşısızlardan olduğunu söyledi.

KİLİS (İHA) - - Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız

KİLİS - İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, Hastaneye korona virüs nedeniyle yatışların yüzde 90'ı aşısızlardan olduğunu söyledi.

Kilis'te, 24 ayrı merkezde vatandaşlara randevusuz bir şekilde aşı vuruluyor. Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, Cumhuriyet meydanındaki aşı çadırını ziyaret ederek, vatandaşlar ve aşı ekibiyle sohbet etti. Şekeroğlu, Burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kilis'te yoğun bir aşılama yaptıklarını ifade ederek, "cumhuriyet meydanındaki aşı çadırında günlük, 300-400 civarında aşı yapıyoruz. Bakanlığımızın yeni açıkladığı aşı rakamlarına göre Kilis 2'inci dozda yüzde 60 oranındadır. Biz bu aşı oranını yüzde 75'lerrin üzerine çıkarmak istiyoruz. Mavi iller arasında yer almak istiyoruz. Hastanede koronadan yatanların yüzde 90'ı aşı olmayan yüzde geriye kalanlar ise aşılarını tamamlamayanlardan oluşuyor. Aşılarını tamamlamış olan bireylerin hastaneye yatışları söz konusu değildir. Bakanlığımızın aşı takvimine uyarak aşılarını yaptıran vatandaşların hastaneye koronadan yatışları söz konusu değildir" dedi.

Kilis'te vatandaşların aşı olmak için 24 ayrı merkezden birine gelerek randevu almadan aşı olabiliyorlar.

Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız

Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız

Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız

Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis'te koronadan hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız - Haberler
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