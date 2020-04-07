Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu Yakalandığı korona virüs rahatsızlığı nedeniyle Kilis'te tedavi gören Mehmet Kopan doktor ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu oldu.

Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu KİLİS - Yakalandığı korona virüs rahatsızlığı nedeniyle Kilis'te tedavi gören Mehmet Kopan doktor ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu oldu. Umre'den geldikten sonra korona virüs olduğu belirlenen 65 yaşındaki Mehmet Kopan hastalığı yenerek hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan Kopan'ı Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşireler alkışlarla uğurladı. Kopan, hastane çalışanlara teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı. Kaynak: İHA