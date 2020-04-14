Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor
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Kilis, Yerel

Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor

Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sürücülerin ateşini ölçen ekipler maskesiz dolaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor Çevresi büyük şehirlerle çevrili olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri...

14.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:57
Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor

Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor

Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sürücülerin ateşini ölçen ekipler maskesiz dolaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor

KİLİS - Çevresi büyük şehirlerle çevrili olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Sürücülerin ateşini ölçen ekipler, maskesiz dolaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kilis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetlerken, oluşturulan uygulama noktalarında sürücülerin vücut ısıları ölçülüyor. Maskesiz gezilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, polis otolarından ise Türkçe ve Arapça anons yaparak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteniyor.

Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İHA

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