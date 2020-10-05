Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı

05.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:50

Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı Kilis'te, artan korona virüs vakalarına karşı tedbirler atılırken, şimdiye kadar 3 bin 101 vakanın görüldüğü kentte 49 kişi hayatını kaybetmesi üzerine kentte denetimler sıklaştı.

Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı

KİLİS - Kilis'te, artan korona virüs vakalarına karşı tedbirler atılırken, şimdiye kadar 3 bin 101 vakanın görüldüğü kentte 49 kişi hayatını kaybetmesi üzerine kentte denetimler sıklaştı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine yoğun uygulama yapıyor. Kent merkezinde 10'dan fazla noktada uygulama yaparak motosiklet ile araçları durduruyor. Sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL, idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor.

Kentin kırsal mahallelerinde motorize polis ekipleri sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.

Bugüne kadar 3 bin101 korona vakasının görüldüğü kentte Kilis'te 16 kişi yoğun bakımda bulunurken, 4 kişi entübe durumda. Korona virüsten şimdiye kadar 49 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor.

Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı
Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı
Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı
Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Şehrazat Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Arda Turan Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te korona vakalarında arttı, denetimler sıklaştı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:41:23. #1.15#
title