Kilis'te korana virüs vakaları tavan yaptı
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Kilis'te korana virüs vakaları tavan yaptı

Kilis'te korana virüs vakaları tavan yaptı Vakaların arttığı Kilis'te 3 köy, 1 mezra olmak üzere, bir çok sokak ve eve karantina uygulanıyor.

13.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:02

Kilis'te korana virüs vakaları tavan yaptı

KİLİS - Vakaların arttığı Kilis'te 3 köy, 1 mezra olmak üzere, bir çok sokak ve eve karantina uygulanıyor.

Son bir hafta içerisinde Kilis'te korona virüs vakalarında artış gözleniyor. Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 300 pozitif vaka tespit edildiği, 224 kişinin iyileştiği, hastanede 36 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 38 kişi olduğu bildirildi.

Kilis ve ilçeleri ile köylerinde önceki haftada korona virüs vakaları asgari seviyeye düşmüştü. Kilis dışından gelenlerin bulaştırması nedeniyle Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ile Kozlubağ köyleri 14 günlüğüne karantinaya alındı. Elbeyli ilçesinde Yağızköy Eğlence Mezrası ile Alahan Köyü Salhan mezrasında bazı evler korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Son olarak Kilis merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce Köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı korona virüslü hastaları nedeniyle 14 günlük karantinaya alındı. Kilis kent merkezinde ise çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

Kilis'te korana virüs vakaları tavan yaptı

Kaynak: İHA

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