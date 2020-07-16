Kilis'te korana vakalarında artış yaşanıyor Kilis'te korana vakalarında artış yaşanıyor Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle 181 kişi tedavi görüyor.

Kilis'te korana vakalarında artış yaşanıyor

KİLİS - Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle 181 kişi tedavi görüyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan korona vakası, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz itibariyle ise 450'ye, 6 Temmuz itibariyle 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya bugün itibariyle 561'e, 16 Temmuz itibariyle 646'ya yükseldi

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 181 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün itibariyle 110 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 71 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi de hayatını kaybetti. 467 kişide tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA