Kilis'te korana vakaları tavan yaptı
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Kilis'te korana vakaları tavan yaptı

Kilis'te, son bir haftadır yükselen korona virüs vak'aları adete tavan yaparak en yüksek seviyeye ulaştı.

Kilis'te korana vakaları tavan yaptı
03.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:00

Kilis'te, son bir haftadır yükselen korona virüs vak'aları adete tavan yaparak en yüksek seviyeye ulaştı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vak'a sayılarında artış yaşanıyor. Kilis'e komşu olan Gaziantep ile büyükşehirlerden yakınlarının yanlarına, düğün ve benzeri etkinlik ile taziyelere katılanlar nedeniyle son bir hafta içerisinde artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan korona vak'ası, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz itibariyle ise 450'ye yükseldi. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 100'e yakın korona hastası bulunuyor. Son dönemde görüldüğü kentte artan vak'a sayılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması ve birçok kişinin maske takmaması dikkat çekiyor.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

Manşet

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