Kilis'te komşular arasında kavga: 2 yaralı - Haberler
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Kilis'te komşular arasında kavga: 2 yaralı

Kilis'te komşular arasında kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te aralarında husumet bulunan komşu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te aralarında husumet bulunan komşu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesinde daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine komşular birbirine girdi. Bu esnada R.Y. av tüfeği ile N.S.'ye ateş ederek yaraladı. M.S. ise darp sonucu yaralandı. 2 kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, R.C. polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

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