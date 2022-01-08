Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandıKİLİS Kilis'te aralarında husumet bulunan komşu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla bir kişide darp sonucu yaralandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

KİLİS Kilis'te aralarında husumet bulunan komşu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla bir kişide darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesinde Daha önce aralarında husumet bulunan iki gurup arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine komşular birbirine girdi. Bu esnada >R.Y. av tüfeği ile N.S. ateş ederek yaraladı. M.S. ise darp sonucu yaralandı. 2 kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, R.C. polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

Kilis'te komşular arası kavgada 2 kişi yaralandı

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