Kilis'te kısıtlama yoğunluğu
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Kilis'te kısıtlama yoğunluğu

Kilis'te kısıtlamaya kısa süre kalan yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Kilis'te kısıtlama yoğunluğu
22.05.2020 22:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:30

Kilis'te kısıtlamaya kısa süre kalan yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Kilis'te, ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlanmasına kısa bir süre kala kent merkezinde araç ve yaya yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar araçlarıyla kent merkezinde dolaşırken, bazı vatandaşların bir kısmı da alış veriş için çarşı çıkması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kurullarını hiçe sayan vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe saydıkları gözlendi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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