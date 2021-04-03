Kilis'te kısıtlama sessizliği
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Kilis'te kısıtlama sessizliği

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Kilis'te kısıtlama sessizliği

Kilis'te kısıtlama sessizliğiKİLİS'te işlek caddeler ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Kilis'te kısıtlama sessizliği

KİLİS'te işlek caddeler ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Kent genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlama kapsamında denetim yapan polis ekipleri ise trafikteki araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.

Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği
Kilis'te kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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