Kilis'te kısıtlama öncesi yoğunluk
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Kilis'te kısıtlama öncesi yoğunluk

Kilis'te kısıtlama öncesi yoğunluk Kilis'te kısıtlamaya kısa süre kalan yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

22.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:16

Kilis'te kısıtlama öncesi yoğunluk

KİLİS - Kilis'te kısıtlamaya kısa süre kalan yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Kilis'te, ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlanmasına kısa bir süre kala kent merkezinde araç ve yaya yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar araçlarıyla kent merkezinde dolaşırken, bazı vatandaşların bir kısmı da alış veriş için çarşı çıkması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kurullarını hiçe sayan vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe saydıkları gözlendi.

Kilis'te kısıtlama öncesi yoğunluk

Kaynak: İHA

Manşet

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