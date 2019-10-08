Kilis'te kişi başına günlük 215 litre su tüketiliyor
Kilis'teki ev ve iş yerlerinde kişi başına günlük ortalama 215 litre su tüketildiği bildirildi.
Kilis'teki ev ve iş yerlerinde kişi başına günlük ortalama 215 litre su tüketildiği bildirildi.
Kilis'teki 4 belediyenin 1'inde arıtma tesisi olduğu bulunurken, Belediyelerin hepsi içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verdi. Toplam çekilen su miktarı 8 milyon 329 bin metreküp olurken kaynak 703 bin metreküp olarak gerçekleşti. Barajlardan çekilen su miktarı ise 3 milyon 680 bin metretüp oldu. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 215 litre oldu. Kilis'teki abone sayısı 25 bin olurken dağıtılan su miktarı 4,5 milyon metreküp oldu. - KİLİS