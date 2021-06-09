Kilis'te kırsal kalkınma yatırımları sürüyor
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Kilis'te kırsal kalkınma yatırımları sürüyor

Kilis'te kırsal kalkınma yatırımları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 2020 yılı itibari ile tamamlanan ve toplam maliyeti 52.3 Milyon TL olan 76 tesise yaklaşık 23.6 Milyon TL hibe desteği verildiğini söyledi.

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 2020 yılı itibari ile tamamlanan ve toplam maliyeti 52.3 Milyon TL olan 76 tesise yaklaşık 23.6 Milyon TL hibe desteği verildiğini söyledi.

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklerin artarak sürdüğünü ifade etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Kökçüoğlu, "Kilis'te 2020 yılı itibari ile tamamlanan ve toplam maliyeti 52.3 Milyon TL olan 76 tesise yaklaşık 23.6 Milyon TL hibe desteği ödedik. 2021 yılı 14. etap kapsamında ilimizin başlıca geçim kaynaklarından olan zeytin ve zeytinyağı üretimi ile ilgili 2 yeni tesis ve 1 teknoloji yenileme olmak üzere 3 proje Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hibe programına alınmış ve projeler sözleşme aşamasındadır. Projelerin toplam yatırım tutarı 9 Milyon TL olup tamamlandığında 3.7 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır. Şimdiden yeni etabın yatırımcılarımıza ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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