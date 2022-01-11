Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk tedavi altına alındı

Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk tedavi altına alındı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk hastanede tedavi altına alındı.

ANKARA (AA) - Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Çalkaya köyünde 5 gün önce mutfakta su şişesindeki kireç çözücüyü içen 21 aylık Yusuf Can fenalaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Can, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumu kötüye giden çocuğun ambulans uçakla Gaziantep Havalimanı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

Baba Mehmet Can, gazetecilere, oğlunun su sanarak kireç çözücüyü içtiğini belirterek, "İşten yeni gelmiştim. Annesi içeride yatakları hazırlıyordu. O ara içmiş. Ağlama sesiyle geldim. Çocuğun elinde kireç çözücü şişesi vardı. Direkt ambulansı arayarak hastaneye kaldırdık. İlk müdahale burada yapıldı. Sonra yoğun bakıma alındı, hala bekliyoruz." dedi.

Doktorlara teşekkür eden Can, oğlunun tedavisinin Ankara'da süreceğini kaydetti.

Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk tedavi altına alındı

Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su diye içen 18 aylık bebek yoğun bakıma kaldırıldı

Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su diye içen 18 aylık bebek yoğun bakıma kaldırıldı

 Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

 ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title