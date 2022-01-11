Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk tedavi altına alındı

ANKARA (AA) - Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Çalkaya köyünde 5 gün önce mutfakta su şişesindeki kireç çözücüyü içen 21 aylık Yusuf Can fenalaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Can, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumu kötüye giden çocuğun ambulans uçakla Gaziantep Havalimanı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

Baba Mehmet Can, gazetecilere, oğlunun su sanarak kireç çözücüyü içtiğini belirterek, "İşten yeni gelmiştim. Annesi içeride yatakları hazırlıyordu. O ara içmiş. Ağlama sesiyle geldim. Çocuğun elinde kireç çözücü şişesi vardı. Direkt ambulansı arayarak hastaneye kaldırdık. İlk müdahale burada yapıldı. Sonra yoğun bakıma alındı, hala bekliyoruz." dedi.

Doktorlara teşekkür eden Can, oğlunun tedavisinin Ankara'da süreceğini kaydetti.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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