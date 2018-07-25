Kilis'te Kiralık Ev Sıkıntısı

Kilis'in nüfusundan fazla Suriyelinin bulunduğu kentte kiralık ev bulmak nerede ise imkansız hale gelmesi nedeniyle vatandaşlar zorluk çekiyor.

Kilis'te, 135 bine yakın Suriyelinin ikamet etmesi nedeniyle Kilisli vatandaşlar kiralık ev bulmakta sıkıntısı çekiyor.

Suriye'deki olaylardan önce 150 ile 750 lira arasında değişen fiyatlarla kiralık ev tutmak mümkün iken, şimdilerde ise 500 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla kiralık ev bulunuyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan kamu görevlileri, Kilis'te kiralık ev bulmakta zorluk çekiyor. İnşaat sektöründe 3-4 yıldır durgunluk olması nedeniyle, ev yapılmaması yüzünden kiralık ev fiyatları yükseldi. - KİLİS