Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü cezaevine gönderildi

KİLİS (AA) - Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, "çocuğun cinsel istismarı", "kaçakçılık", "kasten yaralama", "nafaka yükümlülüğünün ihlali", "ödeme şartının ihlali", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali", "tehdit" suçlarından 9 şüpheli yakalandı.

Aralarında 3 aydan 22 yıl 9 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Diğer 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.