Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öncüpınar ve Demirışık köylerine düzenlenen operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçlarından 10 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulan A.Ö, R.Ç. ve Ö.A. saklandıkları bağ evinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, JASAT, Kilis, Güncel, Haberler

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