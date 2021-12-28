Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi metruk binada yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi metruk binada yakalandı

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi metruk binada yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 aylık fiziki takip sonucu "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B. ile "hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, yağma ve hırsızlık" suçlarından 16 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.G'nin Acar köyü mevkisinde metruk bir binada saklandığını tespit etti.

Saklandıkları metruk binada yakalanan M.B. ve M.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

 İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

 Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title