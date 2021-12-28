Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi metruk binada yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 aylık fiziki takip sonucu "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B. ile "hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, yağma ve hırsızlık" suçlarından 16 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.G'nin Acar köyü mevkisinde metruk bir binada saklandığını tespit etti.

Saklandıkları metruk binada yakalanan M.B. ve M.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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