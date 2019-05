- Kilis'te Kerebiç zamanı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin asırlardır süren bayramlık kerebiç tatlısı yapım heyecanı bu yılda sürüyor

KİLİS - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzyıllardır yapılan kerebiç tatlısı, Kilis'te de Ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Kilis'te fıstıklı kerebiçin kilosu 60, cevizli kerebiçin kilosu ise 40 TL'den satılıyor

Kilis'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar ve pastahanelerde kerebiç tatlısı yapımları sürüyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala fırın ve pastahanelerin yanı sıra bir çok evde de yapılan kerebiç tatlıları, Ramazan ayında iftar sofraları süslerken bayramda en çok ikram edilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Asırlardır süre gelen gelenek olan kerebiç tatlısına Kilis'te bölge insanı ise yoğun ilgi gösteriyor. Kerebiç üretip satan Mehmet Barış Horuz, özellikle bayramlarda misafirlere ikram edilen kerebiç tatlısına yoğun talep olduğunu belirterek, "Kerebiç tatlısı geleneği bu yılda yoğun bir şekilde devam ediyor. Kilis'te ve yöresinde her Ramazan ayı geldiğinde hemen hemen her aile bayramlık kerebiç hazırlıyor" dedi.

Fıstıklı 60 TL'den cevizli 40 TL'den satılıyor

Geleneğin Osmanlı döneminden kalma olduğunu da söyleyen Horuz, ayrıca kerebiç tatlısının fıstıklı ve cevizli türlerinin yapıldığını da kaydetti. Horuz, fıstılkı kerebiç'in kilosunu 60 TL'den, cevizlisinin kilosunu ise 40 TL'den sattıklarını da söyledi.

"Bu tatlı Osmanlı döneminden beri Kilis'te üretiliyor. Fıstıklı ve cevizli olarak yapılıyor. Bizler de sürekli yapıp satıyoruz. Kerebiçin ise fiyatı kullanılan malzemeye göre, fıstıklı 60 TL, cevizli ise 40 TL'ye satıyoruz" şeklinde konuştu.

Kerebiç'in yapılışı

Kerebiç tatlısının yapılmasını da anlatan Horuz, "Kerebiçi irmik, un, zeytinyağı, su ile süt ile yoğuruyoruz. Hamurun içerisini fıstık veya ceviz ile dolduruyoruz. Yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki taş fırında pişirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kerebiç almak için Kilis'e gelenler oluyor

Horuz, Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Kilislilerin bu tatlıdan alabilmek amacıyla bayramı bahane ederek kente geldiğini söyledi. Horuuz, "Kilisli olan, ancak değişik kentlerde yaşayanlar bayramlık kerebiçi almak için Kilis'e geliyor. Genel de bayramı ve yakınlarını ziyaret bahanesi ile kente geliyor ve kilolarca kerebiçini alıp gidiyor. Kilis'e gelemeyenler ise bir yakını aracılığı ile temin ediyor. Yada bizlere ulaşarak, sipariş ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA