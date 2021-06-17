Kilis'te kent meydanında kurulan çadırda da vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Kilis'te kent meydanında kurulan çadırda da vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kilis'te kent meydanında kurulan çadırda da vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastane ve aile sağlığı merkezlerinin ardından kent meydanına kurulan çadırda da vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastane ve aile sağlığı merkezlerinin ardından kent meydanına kurulan çadırda da vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadıra gelerek Kovid-19 aşılarını yaptırabiliyor.

Meydandaki aşı çalışmalarını denetleyen İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının çok güzel bir hizmet sunduğunu ve aşılama hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kilis'te normal hayata geçmek için aşılamaları bir an önce tamamlamak istediklerini belirten Arık, hem resmi kurumlarda hem de vatandaşların sık uğradığı yerlerde aşı istasyonları kurduklarını kaydetti.

Arık, aşı istasyonlarında hızlı bir şekilde randevusuz aşı yaptıklarını ifade ederek, "Hizmeti vatandaşın ayağına bizzat götürüyoruz. Burada emeği geçen başta Sağlık Bakanımız olmak üzere valimize ve sağlık teşkilatına teşekkür ediyoruz. Toplamda Kilis'te 50 binin üzerinde aşı yaptık. Kilis nüfusu Suriyeli vatandaşlarımızla birlikte 250 bin civarında. İnşallah hedefimiz en az 200 binini kısa bir sürede aşılamayı düşünüyoruz ve bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Aşıda herhangi bir lojistik sıkıntısı yaşamadıklarına dikkati çeken Arık, salgından bir an önce kurtulmak için vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti.

Kilis genelinde 24 ayrı noktada aşı yaptıklarını aktaran Arık, ihtiyaç duyulduğunda istasyon sayılarını artıracaklarını sözlerine ekledi.

Aşı olmaya gelen vatandaşlardan Vedat Akıloğlu, hizmetten memnun kaldığını ve sıra beklemeden aşı olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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