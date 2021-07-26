Kilis'te Kent Konseyi toplandı
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Kilis'te Kent Konseyi toplandı

Kilis'te Kent Konseyi toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Kent Konseyi Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu Başkanlığında kent konseyi toplantısı yapıldı.

Kilis Kent Konseyi Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu Başkanlığında kent konseyi toplantısı yapıldı.

Fazlıağaoğlu başkanlığında ilk yapılan Kilis Kent Konseyi toplantısında, Kilis Kent Konseyi Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. İsmail Gül, Genel Sekreterliğe ise Musa Kara oy birliği ile seçildi. Kilis Kent Konseyi Başkanlığı Bünyesinde kurulacak meclisler, çalışma grupları ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. - KİLİS

Kilis'te Kent Konseyi toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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