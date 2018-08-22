Kilis'te Kent Bayramlaşması Yapıldı
Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi tarafından kent bayramlaşması yapıldı.
Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi tarafından kent bayramlaşması yapıldı.
Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine kent bayramlaşması Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Buradaki bayramlaşmaya Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, askeri, mülki erkan, sivil toplum örgütleri, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Burada belediye ekiplerince vatandaşlar tatlı ve dondurma ikramlarda bulunuldu. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, çocuklara bayram harclığı dağıttı. - KİLİS