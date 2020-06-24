Kilis'te kedi kurtarma operasyonu - Kilis'te kedi kurtarma operasyonu Kilis'te, yavru sokak kedisi otomobilin motor kısmına girmesi nedeniyle İtfaiye tarafından 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

- Kilis'te kedi kurtarma operasyonu

KİLİS - Kilis'te, yavru sokak kedisi otomobilin motor kısmına girmesi nedeniyle İtfaiye tarafından 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

7 Aralık Mahallesi Hasanek sokak üzerinde İbrahim Yeşildal'a ait park halindeki 79 AAC 643 plakalı otomobilin motor kısmına yavru bir kedi girdi. İbrahim Yeşildal, araçtan kedi sesi gelmesi üzerine kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmak istedi. Kedinin bir türlü çıkmaması üzerine tamirci çağırarak kediyi çıkarmaya çalıştılar. 4 saat uğraşmalarına rağmen kedi çıkmaması üzerine Kilis İtfaiye Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. 1 saatlik çalışma sonucu aracın motor kısmının sökülmesi sonucu yavru kedi çıkarıldı. Toplamda 5 saatlik çalışma sonucu, kedi itfaiye görevlilerinin elinden kaçarak özgürlüğüne kavuştu.

Kaynak: İHA