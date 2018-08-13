Kilis'te kedi kurtarma operasyonu

KİLİS - Yeni doğmuş bir kedi yavrusu, aracın motor kısmından İtfaiyenin operasyonu ile çıkarıldı.

Edinilen biliye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e gezmeye gelen Abdulsamet Olgun 31 TT 393 plakalı otomobilinden gelen kedi sesi üzerine Kilis İtfaiye Müdürlüğü'ne geldi. Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, aracı kanala çekerek aracın alttan motor kısmını söktü. İtfaiye ekipleri, Yavru kedinin aracın motor ile kartel bölümüne sıkıştığı bölgeden çıkardılar. Yavru kedinin yeni doğmuş olduğu, annesinin yavru kediyi otomobilin motor kısmının olduğu bölgede doğurduğu tahmin ediliyor.

Yavru kedi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Belediye Veterinerine teslim edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.