Kilis'te Kedi Kurtarma Operasyonu
Kilis’te, motosikletin kodluğu ile benzin deposunun arasına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kilis'te, motosikletin kodluğu ile benzin deposunun arasına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mustafa Küsbeci'ye ait park halindeki 79 AC787 plakalı motosikletin benzin deposunun arasına giren yavru kedinin sesi gelmesi üzerine motosiklet sahibi Mustafa Küsbeci durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, motosikletin kolduk kısmını sökerek, yavru kediye sıkıştığı yerden kurtardı. Belediye veterineri kontrol edilen kedi daha sonra özgürlüğüne bırakıldı. - KİLİS
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