Kilis'te kaza kurşunu ile şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit asker için düzenlenen törende baba güçlükle ayakta dururken, yakınları gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Kilis'te Darmık Hudut Karakolu'nda silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade er Can Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Şahit asker için düzenlenen törende şehidin babası güçlükle ayakta dururken, yakınları gözyaşlarına tutamadı.

Kilis'te 1. Hudut Alay Komutanlığı Gülbaba Piyade Hudut Taburu Darmık Hudut Karakolu'nda görev yapan ve terhisine üç gün kala kaza kurşunu ile şehit olan Can Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sancaktepe Belediye Başkanı İsmal Erdem, Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, şehidin babası Yusuf Yılmaz, annesi Songül Yılmaz, kardeşi Kadir Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda asker ve vatandaş katıldı. Tören sırasında baba Yusuf Yılmaz güçlükle ayakta dururken, baba yakınları tarafından tutuldu. Can Yılmaz, okunan dua ve kılınan cenaze namazının ardından askerlerim omuzunda cenaze aracına taşındı. Şehit asker Samandıra mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA