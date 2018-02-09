Kilis'te Kaza: 2'si Polis, 3 Yaralı

KİLİS'te, trafik polisi ekip otomobili, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 RB 321 plakalı otomobil ile 79 A 5934 plakalı trafik polisi ekip otomobili, kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla refüje çıkan araçlarda 2'si polis, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Kilis