Kilis'te Kaybolan Büyükbaş Hayvanları Jandarma Buldu

Kilis'te Kaybolan Büyükbaş Hayvanları Jandarma Buldu

Kilis'te kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'te Kaybolan Büyükbaş Hayvanları Jandarma Buldu

Kilis'te kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Merkeze bağlı Küçükkonak köyünde Mehmet Özdemir, kapısını açık unuttuğu ahırında bulunan 7 büyükbaş hayvanın yerlerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İz takibi yapan köpeklerin de katıldığı yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından jandarma ekipleri, 7 büyükbaş hayvanı, köye 3 kilometre mesafede bularak sahibine teslim etti.

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