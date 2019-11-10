Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi

Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi

Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki Sabiha Nur Ateş, jandarma ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

10.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:56
Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi

'te kaybolan 3 yaşındaki Sabiha Nur Ateş, ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

Kilis'e bağlı ilçesi Balıklı köyünde zeytin hasadı yapan Metin Ateş ve ailesi kızları Sabiha Nur Ateş'in kaybolduğunu fark edip aramaya başladı.

Bu sırada zeytin hasadı yapan Bayram Cerit, bahçesinde yürüyen bir çocuktan şüphelenerek jandarma ekiplerine verdi. Bahçeye gelen jandarma ekipleri Sabiha Nur Ateş'i de yanlarına alarak ailesini arama çalışmalarına başladı.

Jandarma ekipleri, Balıklı köyü çevresindeki arazide yaptığı arama çalışması sonucunda çocuğun ailesini buldu.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et