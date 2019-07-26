KİLİS'TE KAVŞAKTA ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çevre yolu Şıh Mansur kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, çevre yolunda ilerleyen N.Ç.'nin kullandığı 34 SN 5872 plakalı otomobil kavşağa geldiğinde kent merkezi yönünde ilerleyen M.P.'nin kullandığı 79 AT 810 otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaralıları Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA