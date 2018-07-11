Kilis'te 'Kardeşlik Buluşması Etkinliği'

Aile ve Sosyal Politikalar Kilis İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ile İhlas Camii Yaz Kuran Kursu organizasyonunda gerçekleştirilen 'Kardeşlik Buluşması Etkinliği'nde çocuklarımız doyasıya eğlendi.

Öğrenciler, kahvaltı faaliyeti ile başlayan etkinliğe Çocuk Evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımız ile İhlas Camii Yaz Kuran Kursuna kayıtlı çocuklar katıldı. 'Kardeşlik Buluşması Etkinliği' kapsamında faaliyet Bakanlık tarafından yürütülen "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" kampanyası dahilinde gerçekleştirilen etkinlikle son buldu. - KİLİS